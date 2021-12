Pediatria e Nido di Vasto: in pensione il responsabile Lidio D’Alonzo

Il professor Nicola Tinari è il nuovo direttore della Clinica oncologica dell’ospedale di Chieti, in sostituzione di Clara Natoli, docente di prima fascia dell’Università d’Annunzio, da qualche giorno in pensione. Alla professoressa Natoli, esempio di grandissima umanità e professionalità, che ha saputo mantenere negli anni ad alti livelli di assistenza e innovazione un reparto delicato e complesso come l’Oncologia, va il grazie della Direzione generale a nome dell’intera azienda.

Il professor Tinari è docente di seconda fascia dell’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara, associato della Scuola di medicina e scienze della salute dell’Ateneo. Svolgerà le funzioni primariali per l’anno accademico 2021/22. La nomina è stata decisa d’intesa con l’Università durante la recente seduta della Commissione paritetica tra Ateneo e Asl Lanciano Vasto Chieti. Al professor Tinari va l’augurio di buon lavoro della Direzione strategica.

In pensione anche il dottor Lidio D’Alonzo, responsabile della Pediatria e nido dell’ospedale di Vasto. «Da numerosi anni in servizio presso il ‘San Pio’ e professionista serio, competente e meticoloso nella pratica clinica sui bambini del territorio Vastese.

Ha operato in un’unità operativa con un nido che accoglie circa 800 neonati l’anno» affermano il direttore sanitario aziendale e la responsabile del Presidio che «lo ringraziano per la collaborazione e reciproca stima in questi anni».