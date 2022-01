Per evitare il sequestro simula il furto dello scooter, giovane albanese denunciato nel Chietino

Un 23enne albanese residente da anni in Montesilvano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare per simulazione di reato. Settimane fa la pattuglia dei Carabinieri di Francavilla al Mare, nel predisposto servizio di controllo del territorio, aveva modo di sottoporre a sequestro amministrativo uno scooter privo di copertura assicurativa, lasciato in sosta sulla via pubblica, poi risultato di proprietà del giovane albanese. Quest’ultimo, nel tentativo di evitare il sequestro e la relativa sanzione amministrativa, la mattina seguente si presentava presso il Comando Stazione Carabinieri di Montesilvano denunciando falsamente il furto del suo motociclo, dichiarando essere avvenuto sotto la propria abitazione. Le indagini avviate, consistite nell’acquisire le immagini di video-sorveglianza della zona e gli accertamenti sul motociclo che non presentava manomissioni, consentivano di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane che, vistosi oramai scoperto, ammetteva le sue responsabilità e le motivazioni che lo avevano indotto a denunciare falsamente il furto del suo bene, ovvero evitare la sanzione. Per tali motivi il giovane dovrà rispondere di simulazione di reato, nonché dovrà provvedere al pagamento della sanzione amministrativa per riottenere il suo scooter.

