Pericolo incendi, il sindaco Magnacca vieta l’accensione di fuochi pirotecnici

Con ordinanza sindacale emessa in data odierna, il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca, ha disposto il divieto da oggi, sino al 22 agosto 2021, di accensione di fuochi pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale. Il provvedimento è stato emanato su invito del Prefetto di Chieti, in considerazione del clima caldo torrido di questi giorni e i rischi di sviluppo incendi che hanno già coinvolto diversi territori della provincia. Pertanto i fuochi piro-musicali previsti per il giorno 17 agosto, sono rinviati a data da destinarsi.

Correlati