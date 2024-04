Pestaggio nel Chietino, denunciata la banda di giovanissimi: nascondevano anche hashish e ketamina

I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano e per i Minorenni de L’Aquila cinque dei presunti autori, tra cui un minorenne, della violenta aggressione in danno di un giovane di Casalbordino avvenuta la sera di Pasquetta sul lungomare di Fossacesia all’uscita di un noto stabilimento balneare.

Quella sera il giovane era stato aggredito per futili motivi da un folto gruppo di coetanei, che lo avevano colpito con calci e pugni e quando aveva cercato riparo a bordo della sua auto, si erano accaniti sulla carrozzeria danneggiandola allo stesso modo. Il gruppo si era dileguato prima dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti in forze a seguito delle numerose chiamate dei presenti al 112, che segnalavano la gravità di quanto stesse avvenendo, mentre il giovane aggredito veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lanciano.

I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno avviato le indagini la sera stessa con la collaborazione di molti dei presenti, ma soprattutto con la visione dei numerosi video pubblicati in tempo reale su diversi social network. Per quattro di loro questa mattina i carabinieri della compagnia di Ortona, coadiuvati dalle stazioni di Chieti Scalo, Cepagatti, Collecorvino, Spoltore e da un’unità cinofila antidroga del nucleo cinofili carabinieri di Chieti, hanno dato esecuzione ai decreti di perquisizione delle loro abitazioni emessi dalle procure di Lanciano e per i Minorenni de L’Aquila, nel corso delle quali sono stati rinvenuti

alcuni degli indumenti che gli indagati indossavano la sera dell’aggressione e diversi grammi di hashish e ketamina.

Le ipotesi di reato contestate ai cinque indagati sono concorso in lesioni e danneggiamento aggravati

e violenza privata. Le indagini dei carabinieri della stazione di Fossacesia proseguono per identificare i restanti presunti autori dell’aggressione, mentre nei confronti dei cinque verrà richiesto al questore della provincia di Chieti l’applicazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fossacesia.