Peste suina: a Isernia il primo dei tre incontri promossi dalla Regione Molise

Si è tenuto ieri pomeriggio ad Isernia il primo dei tre incontri ideati per approfondire il tema inerente la peste suina. Il governo nazionale, a seguito di alcuni casi rilevati da carcasse di cinghiali in Liguria, ha infatti invitato le Regioni, attraverso uno specifico decreto, ad attivare determinate procedure in materia di sicurezza e tutela della salute. La Regione Molise ha dato quindi mandato all’Osservatore faunistico di coordinare gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) per organizzare tale iniziativa.

Alla riunione, che ha visto la partecipazione di Antonio Liberatore, medico veterinario dell’Asrem e componente dell’Osservatorio faunistico, ha preso parte anche l’assessore regionale all’Agricoltura: «Tale attività di informazione, formazione e prevenzione – ha commentato Nicola Cavaliere – è di fondamentale importanza e ci aiuta ad affrontare nel migliore dei modi un’emergenza nazionale così delicata. Ringrazio – ha aggiunto – il dottor Liberatore, gli Atc e i cacciatori che hanno aderito, i capi squadra, per la preziosa collaborazione. Questo è lo spirito giusto per affrontare insieme i problemi. Sarà interessato – conclude – l’intero territorio, nei prossimi giorni l’evento si terrà infatti anche a Campobasso e a Termoli».