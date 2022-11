Peste suina africana e danni alla filiera delle carni, approfondimento con la Cia Abruzzo

Si terrà venerdì 18 novembre 2022 alle ore 9:30 presso la Sala convegni della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, via Francesco Savini 48, a Teramo, una giornata informativa sulla peste suina africana organizzata da Cia Abruzzo. Conoscere e approfondire il tema permette, se necessario, tempestività e immediatezza nel porre in essere contromisure incisive ed evitare i danni conseguenti. Dopo l’apertura dei lavori affidata al Presidente Cia Abruzzo, Nicola Sichetti, seguiranno le relazioni e gli interventi degli esperti in materia. Interventi istituzionali dell’Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì e dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente.

