Piano neve, il presidente Menna ringrazia «chi ha lavorato senza sosta nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre»

Il settore viabilità della Provincia di Chieti è stato impegnato nei giorni scorsi nelle operazioni di sgombero neve per garantire la piena praticabilità delle strade provinciali, anche in situazioni critiche dovute alle copiose nevicate. In alcune aree di media montagna, gli accumuli hanno superato gli 80-90 cm, mentre nelle zone dell’alto medio Vastese, come Castiglione Messer Marino e Schiavi d’Abruzzo, la neve ha superato il metro in poche ore.

Numerosi gli interventi attivati come previsti dal piano neve, con diversi mezzi per lo sgombero neve e spargisale in azione per assicurare i collegamenti con i paesi più colpiti dalla nevicata, in particolare nei distretti dell’alto-medio vastese e dell’alto Sangro. Nell’ambito del Centro di Coordinamento Soccorsi convocato dalla Prefettura di Chieti è stato disposto inoltre l’intervento con le turbine della Provincia per liberare le strade di accesso all’Hotel Panorama nel comprensivo della Maielletta e al Rifugio del Cinghiale nel comune di Castiglione Messer Marino: in entrambi i casi gli interventi si sono resi necessari per consentire il ripristino in sicurezza della viabilità delle rispettive strade di accesso alle strutture.

«Si tratta di operazioni condotte con tempestività e grande professionalità, grazie al lavoro congiunto tra gli operatori provinciali e le ditte incaricate dello sgombero neve per assicurare la continuità dei collegamenti stradali. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento agli uffici provinciali, al personale operativo del settore Viabilità e alle ditte incaricate che, con grande impegno e dedizione, hanno lavorato senza sosta nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre per affrontare l’emergenza che ha colpito il nostro territorio con le copiose e abbondanti nevicate. Garantire la sicurezza e la viabilità sulle nostre strade, spesso in condizioni climatiche proibitive, non è semplice per chi lavora sul campo, ma grazie al coordinamento della Prefettura, alle forze di polizia, all’Anas e a tutti gli enti locali coinvolti è stato possibile gestire tutte le fasi, anche complicate, di questa precipitazione nevosa», sottolinea Francesco Menna presidente della Provincia di Chieti.