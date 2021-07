Piattaforma di atterraggio per operazioni di soccorso, Prefetto e Governatore alla inaugurazione di Castiglione

La piattaforma di atterraggio destinata agli elicotteri per le operazioni di soccorso e protezione civile in un’area montana di difficile accessibilità sarà inaugurata a Castiglione Messer Marino il prossimo 7 luglio. Ne dà notizia il Comune, unitamente alla ditta Edison che gestisce la locale centrale eolica e che ha messo a disposizione i fondi per la realizzazione dell’elisuperficie.

Saranno presenti, oltre ovviamente al sindaco Felice Magnacca, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Prefetto di Chieti, Armando Forgione, l’assessore regionale all’Urbanistica e Ambiente, Nicola Campitelli, il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, il direttore del 118 Chieti, Adamo Mancinelli e Fabio Lamioni, amministratore delegato della Edison Rinnovabili. L’appuntamento è presso l’elisuperficie lungo la strada provinciale 152, sul territorio comunale di Castiglione, alle ore 11 del giorno 7 luglio.