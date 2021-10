Picchia la madre e la punge con siringhe usate, tossicodipendente in manette

Il personale della squadra investigativa del commissariato di Lanciano, dopo scrupolose indagini, ha arrestato un noto pregiudicato del posto, 46enne, responsabile di numerosi reati tra i quali rapina ed estorsione. Lo stesso ha reiteratamente minacciato di morte la madre e più volte colpita con calci e pugni. E’ arrivato persino a pungerla con siringhe usate per iniettarsi droga. L’anziana donna, vittima di violenze, ha consegnato sovente somme in denaro al figlio nel tentativo di evitare ulteriori maltrattamenti. A seguito delle denunce presentate dall’anziana, la Polizia ha avviato le indagini sfociate nella richiesta di custodia cautelare in carcere da parte del Gip del Tribunale. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

Correlati