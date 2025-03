Piccole imprese, grandi opportunità: il potere dell’intelligenza artificiale generativa

Un’opportunità imperdibile per le piccole e medie imprese italiane che vogliono abbracciare l’innovazione digitale. La Camera di Commercio del Molise, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e Microsoft Italia, lancia il percorso formativo “Piccole imprese, grandi opportunità: scopri il potere dell’intelligenza artificiale generativa per la produttività e l’automazione”. L’iniziativa rientra nel programma “Ital.IA Lab” e mira a rendere l’IA un alleato strategico per la crescita aziendale.

Gli imprenditori e i dipendenti delle PMI avranno la possibilità di esplorare il potenziale dell’IA generativa, dalle automazioni agli agenti intelligenti, con applicazioni pratiche nei settori chiave dell’impresa.