Piccoli amici e Pulcini salutano la scuola calcio, genitori in campo e “terzo tempo” in pizzeria

«Siamo giunti al termine della stagione calcistica 2021/2022 per i piccoli amici e i pulcini della scuola calcio Olympia Agnonese/Robur. Una stagione sicuramente impegnativa, ma soprattutto soddisfacente grazie alla partecipazione di più di sessanta ragazzi. Intendo ringraziare tutti i ragazzi per il loro impegno, dedizione, entusiasmo, passione e educazione, i genitori per la fiducia e il sostegno che hanno sempre dimostrato. Un ringraziamento va a Fernando Sica e a Maurizio Sabelli, responsabili del settore giovanile, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Vi aspetto con lo stesso entusiasmo l’anno prossimo».

Sono le parole di mister Yannick Brisotto a conclusione della stagione della scuola calcio di Agnone. Per salutare la fine degli allenamenti e delle iniziative il mister ha organizzato un incontro di calcio che ha visto la partecipazione dei genitori. Ovviamente il “terzo tempo” in pizzeria non è mancato, per una cena sociale che ha coinvolto tutte le famiglie dei ragazzi della scuola calcio.

«Grazie a te mister Brisotto per la tua serietà, professionalità e senso di appartenenza alla nostra amata Agnone. Merito di questo successo numerico e di partecipazione di tanti ragazzi di Agnone, ma anche di tutto l’Alto Molise e Chietino, è soprattutto tuo, per il tuo modo di vivere con passione ciò che hai realizzato» commenta Fernando Sica.