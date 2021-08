Picnic di Ferragosto, il sindaco Magnacca: «Vietato accendere fuochi sul terreno»

«In considerazione del perdurare delle alte temperature calde di questi giorni, si raccomanda vivamente attenzione nell’utilizzo e accensione di barbecue all’aperto ed in particolare in località Lupara – Santa Maria del Monte. Si prega di utilizzare le apposite fornacelle installate nei diversi punti della località, e nel caso di utilizzo di fornacelle private, fare molta attenzione a spegnere completamente i carboni dopo l’utilizzo evitando di lasciare accesi a terra. È vietato in ogni caso accendere carboni sul terreno. Chiedo collaborazione nel rispetto di semplici accorgimenti utili per evitare rischi concreti di incendi».

E’ quanto comunica il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Altri sindaci di zona, come quello di Atessa, hanno invece firmato apposite ordinanze per vietare barbecue all’aperto e fuochi pirotecnici, con tanto di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni.