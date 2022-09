Pirateria informatica, in manette un commerciante del Chietino

Non rispetta le prescrizioni, arrestato dai Carabinieri su ordine del Giudice e portato in carcere. I carabinieri della stazione di Miglianico hanno arrestato un commerciante 51enne originario della provincia di Napoli gravato da diversi precedenti. L’uomo da alcuni mesi era domiciliato in un’abitazione del piccolo comune di Giuliano Teatino dove stava scontando una condanna per una serie di reati di pirateria informatica con una misura alternativa alla detenzione in carcere, che gli imponeva di non allontanarsi da casa nelle ore notturne. I carabinieri della locale stazione in più occasioni però non l’hanno trovato in casa e quando ha risposto al citofono, l’uomo si è mostrato alquanto insofferente ai controlli notturni. Le violazioni sono state comunicate al Giudice di Sorveglianza di Pescara che, dopo una prima diffida che non ha sortito alcun effetto, a seguito delle ulteriori segnalazioni dei carabinieri gli ha revocato il beneficio ed ha ripristinato l’esecuzione della pena residua in carcere. L’ordinanza è stata eseguita nelle immediatezze dai carabinieri che hanno accompagnato l’uomo presso il carcere di Lanciano.

