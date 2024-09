Polizia: la vicario Pratesi lascia la Questura di Chieti, sarà reggente della Stradale Marche

La dottoressa Laura Pratesi, Vicario del Questore di Chieti, nella giornata di ieri ha salutato il Questore e tutto il personale della Polizia di Stato di Chieti in quanto, dopo poco più di un anno di permanenza, da lunedì 16 settembre assumerà il nuovo incarico di reggente del Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona.

Sentimenti di vive congratulazioni e di profondo ringraziamento per il lavoro svolto a Chieti sono stati espressi dal Questore Aurelio Montaruli: «Anche a nome dei colleghi e di tutto il personale in servizio presso la Questura di Chieti, ringrazio la dott.ssa Pratesi per le eccellenti doti professionali, per l’equilibrio e per la caratura umana, che in ogni circostanza ha messo a disposizione della Questura. La collega ha interpretato correttamente e pienamente il suo ruolo di Vicario, figura di snodo tra l’indirizzo del Questore ed il momento attuativo delle sue disposizioni, comprese quelle in materia di ordine e sicurezza pubblica. Auguro infine alla dott.ssa Pratesi buon lavoro per l’importante e prestigioso incarico che andrà ad assumere, con l’auspicio di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi».