Ponte dell’Immacolata: trekking in Alto Molise con le guide ambientali escursionistiche

Per il lungo ponte dell’Immacolata le guide GAE Michele Permanete, Valeria Fabrizio e Daniela Pietrangelo vi aspettano in Alto Molise in occasione della ‘Ndocciata di Agnone 2023. Sono tante le proposte escursionistiche per accompagnare i molisani, i turisti e i visitatori che arriveranno in regione e avranno l’occasione di scoprire le bellezze naturalistiche e i luoghi dell’Alto Molise nei comuni di: Capracotta, Vastogirardi, Pescopennataro fino a raggiungere due meraviglie naturalistiche abruzzesi – poco distanti dal confine Molisano – l’Abetina di Rosello e le Cascate del Verde di Borrello. I trekking proposti si differenziano anche per difficoltà e durata.

Le guide ambientali escursionistiche vi aspettano venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre tra abetine, faggete e cascate. Quello che segue è, in breve, il programma con i luoghi e i sentieri lungo i quali si metteranno in cammino.

VENERDÌ 8 DICEMBRE

BOSCO ABETI SOPRANI – PESCOPENNATARO

Ore 9:00 – 13:00

Percorreremo un sentiero all’interno del bellissimo bosco degli Abeti Soprani, maestosi abeti bianchi, alcuni si stima abbiano più di 100 anni, nel territorio di Pescopennataro.

SCHEDA PERCORSO

Difficoltà: T – Turistico

Lunghezza: 7 km

Tipologia di percorso: anello

Dislivello: 110 m circa

SABATO 9 DICEMBRE

MONTE CAMPO 1.746 – CAPRACOTTA

Ore 9:00 – 13:00

Saliremo su Monte Campo seguendo il sentiero che da Santa Lucia sale sulla vetta, continueremo l’escursione scendendo a Prato Gentile, dopo aver attraversato una bellissima faggeta.

SCHEDA PERCORSO

Difficoltà: T/E – Turistico/ Escursionistico

Lunghezza: 7 km

Tipologia di percorso: anello

Dislivello: 210 m circa

SABATO 9 e DOMENICA 10 DICEMBRE

RISERVA NATURALE MaB UNESCO MONTEDIMEZZO – VASTOGIRARDI (IS)

Ore 9:30 – 13:00

Mattinata dedicata alle bellezze naturalistiche della Riserva MaB UNESCO Montedimezzo nel comune di Vastogirardi. I colori autunnali renderanno l’escursione ancora più bella e interessante. Ci immergeremo nel cuore della riserva per poi raggiungere il tratturo Celano Foggia e salire nella faggeta che conserva ancora il Re Faione. Al rientro visiteremo il museo naturalistico e i recinti faunistici.

SCHEDA PERCORSO

Difficoltà: E/T – Escursionistico/Turistico

Lunghezza: 6 km circa

Tipologia di percorso: andata e ritorno

Dislivello: 100 m circa

DOMENICA 10 DICEMBRE

ABETINA DI ROSELLO CASCATE DEL VERDE di BORRELLO

Ore 9:30 – 15:00

Nella prima parte della mattinata cammineremo in uno splendido bosco monumentale relitto con giganteschi abeti bianchi, tra cui l’albero più alto d’Italia, con una straordinaria biodiversità e bellezza paesaggistica. Nella seconda parte della mattinata ci sposteremo, con le auto, a Borrello, per ammirare le incantevoli cascate del Rio Verde, cascate naturali perenni più alte dell’Appennino.

SCHEDA PERCORSO

Difficoltà: T – Turistico

Lunghezza: 6 km

Tipologia di percorso: anello

Dislivello: 200 m circa

Per avere tutte le informazione sui percorsi e le prenotazioni potete chiamare o scrivere le guide ambientali escursionistiche ai seguenti numeri:

Michele Permanente tel. 328 763 9268

Valeria Fabrizio tel. 320 181 8141

Daniela Pietrangelo tel. 333 422 6979