Ponte Sente al palo e ora chiude anche la galleria “La Civita”, l’annuncio shock gela l’Alto Molise

Una mazzata che spegne le speranze di tornare ad avere una viabilità normale e decente in Alto Molise e Vastese. Non solo, infatti, non partono i lavori di messa in sicurezza del viadotto “Longo” sul Sente, ma è in programma, ormai imminente, la chiusura di un’altra infrastruttura: la galleria “La Civita“. Si tratta del lungo tunnel che da poco prima dell’imbocco del ponte Sente, versante Abruzzo, conduce verso lo svincolo di Castiglione Messer Marino e Fraine. A riferire della prossima chiusura al traffico di quella galleria è il consigliere provinciale del Chietino, delegato alla viabilità, Carlo Moro. L’intera vicenda e tutti i dettagli sull’edizione di oggi in edicola del quotidiano “Primo Piano Molise“.

