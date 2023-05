Ponte Sente: il progetto esecutivo della prima fase prevede interventi per quasi 16 milioni di euro

«L’invio del progetto esecutivo da parte dell’Anas chiude il cerchio rispetto alla convenzione con cui si era dato incarico alla stessa di procedere con la progettazione. Si tratta di uno step fondamentale, perché individua le soluzioni tecniche da realizzare per potere riaprire al traffico il viadotto Sente-Longo. A questo punto è indispensabile che quanto prima il Ministero delle Infrastrutture conceda il finanziamento già individuato nelle scorse settimane, in modo da potere iniziare i lavori e arrivare alla riapertura del viadotto in tempi celeri».

Così il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, in merito alla notizia dell’inoltro, da parte di Anas, del progetto esecutivo per la messa in sicurezza e riapertura al traffico del ponte Sente che collega Castiglione Messer Marino con Belmonte del Sannio, quindi l’Abruzzo con il Molise. La Provincia validerà il progetto e a quel punto dovrà essere sottoscritta una nuova convenzione che indichi chiaramente l’Anas quale soggetto attuatore del finanziamento e dell’esecuzione degli interventi di questa prima fase. Il quadro economico ammonta a circa 15.800.000 euro, con tempi previsti per l’ultimazione dei lavori in circa un anno.