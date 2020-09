Positiva al Covid a scuola, alunni in quarantena nei centri dell’Alto Vastese

«A pochi giorni dalla riapertura delle scuole cittadine, oggi registriamo il primo caso positivo al Covid -19. Sono stati attivati tutti i protocolli e sottoposta a quarantena l’intera classe della giovane. Aiutiamoci per avere una normalità vigilata con il comportamento responsabile di ognuno di noi. Rispettiamo tutte le prescrizioni anti contagio. Un particolare ringraziamento alla dirigente Anna Orsatti per la collaborazione in questa delicata fase».

Così Francesco Menna, sindaco di Vasto, dopo la comunicazione da parte della Asl della positività al Covid di una studentessa del Liceo di Scienze Umane di Vasto. Quarantena per tutti i compagni di classe, dunque, come da protocollo, alcuni dei quali sono residenti in almeno tre piccoli centri dell’Alto Vastese.