Positivo al Covid a Torrebruna, la sindaca invita «a non uscire di casa»

Positivo al Covid 19 un residente di Torrebruna. A darne notizia il sindaco Cristina Lella.

«Tutte le misure previste dai protocolli sanitari sono state prontamente attivate dagli organi competenti anche nei confronti delle persone entrate in contatto con l’interessato» spiega la stessa sindaco.

A destra la sindaca Cristina Lella

«Nell’augurare una pronta guarigione al nostro concittadino, – continua Lella – rinnovo la raccomandazione a non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità e di attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento ampiamente diffuse, al fine di impedire il diffondersi di questo virus». Una raccomandazione, quella di non uscire di casa se non per comprovate ed urgenti necessità, simile a quelle del Governo centrale in pieno lockdown. «Si richiede di mantenere la calma e di non farsi prendere dal panico. – chiude la sindaca nel suo messaggio alla cittadinanza – Il comportamento responsabile di ognuno è indispensabile per tutelare la salute di tutta la comunità».