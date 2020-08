Positivo al Covid un ospite dello Sprar di Carunchio

«Cari concittadini sono stato appena informato dagli uffici sanitari preposti, che un ospite presso la struttura del centro SPRAR di Carunchio è risultato positivo al test del Covid-19. Tutte le misure, previste dai protocolli sanitari, sono state prontamente attivate dagli organi competenti, le persone entrate in contatto con l’interessato sono state contattate e poste in quarantena e si procederà ad effettuare i relativi tamponi per risalire al percorso del virus ed escludere così altri contagi. Rinnovo la raccomandazione ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti, l’uso della mascherina nei luoghi e nelle ore previste dove non è possibile il distanziamento sociale e l’utilizzo frequente di igienizzanti. La cittadinanza sarà informata prontamente sugli sviluppi del caso, raccomandando un comportamento di calma e responsabilità, qualità che hanno sempre contraddistinto la nostra Comunità».

Ne dà notizia il sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella.