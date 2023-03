Precetto pasquale per le Forze armate, solenne celebrazione del cardinale Petrocchi

Questa mattina, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, l’Arcivescovo Metropolita S.E. Rev.ma, Cardinale Giuseppe PETROCCHI, ha celebrato la Santa Messa di preparazione alla Santa Pasqua per il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e altri Corpi dello Stato nel cammino del Sinodo, concelebrata dai Cappellani Militari dell’XI Zona Pastorale Interforze Abruzzo Molise.

Alla funzione religiosa, organizzata dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” hanno partecipato le Associazioni Combattentistiche e personale non più in servizio, le massime autorità militari e civili, tra le quali il Prefetto di L’Aquila, dott.ssa Cinzia Teresa TORRACO, il Prefetto della città di Teramo, dott. Fabrizo STELO e in rappresentanza del sindaco della città di L’Aquila, dott. Vito COLONNA a conferma dell’indissolubile legame creatosi ormai tra la comunità militare e la regione. A conclusione della celebrazione il Comandante del Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, Colonnello Marco IOVINELLI, ha ringraziato l’Arcivescovo per le parole di apprezzamento rivolte a tutti gli uomini e le donne in uniforme per il loro quotidiano impegno e sacrificio al servizio di tutti i cittadini, ed ha augurato una serena Santa Pasqua a tutti i presenti con la speranza che, visto il delicato momento storico che stiamo vivendo, diventi per tutti un’importantissima occasione di rinnovamento e di profonda riflessione, nella quale trovare la speranza per il ritorno alla normalità.