Pregiudicato georgiano nella rete della Polizia, espulso dal territorio nazionale

Nella serata di venerdì la pattuglia della volante della Questura pentra è intervenuta in via Veneziale, a Isernia, su segnalazione di un cittadino che si era insospettito per la presenza di tre uomini all’interno del palazzo condominiale, due dei quali alla sua vista si erano subito allontanati.

Gli operatori di polizia arrivati prontamente presso il luogo indicato hanno fermato il soggetto di nazionalità straniera. Lo stesso non fornendo ai poliziotti motivazioni valide sulla sua presenza all’interno del condominio e non avendo con sé documenti che potessero attestare la regolare presenza sul territorio nazionale, è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso.

Ultimate le procedure di identificazione, il trentenne georgiano, domiciliato a Napoli, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, nella giornata di sabato è stato condotto presso il C.P.R. di Bari a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Isernia e Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale con accompagnamento immediato al C.P.R. per il successivo rimpatrio.