Piano neve in Alto Molise e polemiche, Paglione zittisce con i fatti i tanti “pantofolai”

«La nevicata di Natale ha messo a dura prova il nostro servizio neve e quello della Provincia di Isernia e, nonostante tutto, l’emergenza è stata fronteggiata nella maniera migliore possibile. I mezzi sgombraneve e spargisale del Comune, della Provincia e quelli delle imprese private sono stati presenti incessantemente sul nostro territorio per garantire, nei limiti del possibile, la percorribilità delle nostre strade e per consentire il rientro dei nostri concittadini e di tanti turisti. Il lavoro svolto è stato particolarmente impegnativo e complesso anche a causa della bufera che, in questi casi, rende difficile il lavoro di sgombero della neve».

Candido Paglione, sindaco di Capracotta e consigliere provinciale, zittisce così le polemiche in merito al piano neve alimentate dai soliti pantofolai che, comodamente adagiati sul divano di casa accanto al focolare, “armati” di smartphone, criticano e sputano sentenze in merito a come andrebbero fatte le cose, senza avere ovviamente la minima competenza in materia.

«A nome di tutta la comunità voglio ringraziare, per questo, tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella gestione dell’emergenza neve: gli autisti e tutto il personale comunale, il personale esterno che è sempre pronto a collaborare per rendere percorribili tutti gli angoli del nostro paese. – riprende Paglione – Un ringraziamento particolare, inoltre, all’amministrazione provinciale di Isernia, al personale che insieme al sottoscritto ha coordinato, in un proficuo rapporto di collaborazione, tutte le operazioni per garantire la percorribilità delle strade, alle ditte esterne incaricate del servizio di sgombero neve. Tutti hanno dato prova di grande responsabilità e professionalità, senza risparmiarsi per dare risposte alle necessità delle nostre popolazioni.

Ancora una volta da Capracotta abbiamo dato una dimostrazione di efficienza e di concretezza nella gestione delle emergenze meteorologiche. Ringrazio, infine, i Carabinieri e i Carabinieri Forestale della nostra caserma e la cittadinanza per la collaborazione dimostrata in queste giornate. – chiude il sindaco – Colgo l’occasione per augurare a tutti gli ospiti presenti a Capracotta di trascorrere serenamente queste giornate di vacanza e li invito a recarsi sulle piste di fondo di Prato Gentile preparate alla perfezione».