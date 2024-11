Prenotazione visite specialistiche e pagamento ticket nelle farmacie aderenti della provincia di Chieti, c’è anche Torrebruna

Le farmacie della provincia di Chieti, in collaborazione con la Asl, offrono un servizio per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Grazie a questo accordo, alcune farmacie consentono ai cittadini di prenotare le prestazioni di specialistica ambulatoriale e, in alcuni casi, di effettuare anche il pagamento del ticket direttamente nella stessa struttura. Svolgono pertanto un servizio identico agli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti.

L’iniziativa, che rientra nel progetto “Farmacia dei servizi” della Regione Abruzzo, mira a semplificare l’accesso dei cittadini ai servizi sanitari, garantendo punti di riferimento vicini e accessibili.

Questo l’elenco delle farmacie al momento aderenti, suddivise per località:

ALTINO

Farmacia Bucci

BOMBA

Farmacia Nasuti

BUCCHIANICO

Farmacia Madonna

CANOSA SANNITA

Farmacia Segatore

CASTEL FRENTANO

Farmacia Savelli

CHIETI

Farmacia Comunale 1

Farmacia Comunale 2

Farmacia Di Palma

Farmacia Spatocco

CIVITALUPARELLA

Farmacia D’Arcangelo

COLLEDIMEZZO

Farmacia Tieri Anna Concetta

DOGLIOLA

Farmacia Vinciguerra

FARA FILIORUM PETRI

Farmacia Mori

FRANCAVILLA AL MARE

Farmacia Bruno di Alessandro Bruno & C.

Farmacia Russo

FRISA

Farmacia Spargoli

LANCIANO

Farmacia Del Verde

Farmacia Fratelli Marciani

Farmacia Marciani Minutolo

Farmacia San Francesco

Parafarmacia Salute e Benessere Dr. Tartaglia Alessandro

Parafarmacia San Gabriele (Centro commerciale “La Fontana”)

ORSOGNA

Farmacia Massi Leonella

Farmacia Nenna

PALMOLI

Dispensario Farmaceutico Vinciguerra

RIPA TEATINA

Farmacia De Cecco Federico

Parafarmacia Medoro

SAN SALVO

Farmacia Di Croce

Farmacia Di Nardo

Farmacia Farmamentis

Farmacia Grifone

SANTA MARIA IMBARO

Farmacia D’Alessandro G. Alberto

TORREBRUNA

Farmacia Gallo

VASTO

Farmacia Dei Conti Ricci

Farmacia Dell’Incoronata

Farmacia Giovannelli

Farmacia Savelli

Le farmacie coinvolte rappresentano un ponte tra la comunità e il sistema sanitario, garantiscono supporto e facilitano in tal modo l’accesso alle cure, come avviene ad esempio anche per lo screening del tumore al colon-retto: grazie al nuovo servizio di raccolta e trasporto dei campioni, i cittadini tra 50 e 69 anni che hanno ricevuto a domicilio il kit per l’autoprelievo possono consegnarlo a una delle farmacie aderenti al progetto, senza doversi recare al centro di raccolta della Asl.