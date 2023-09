Prima campanella, Saia: “Investire nell’istruzione significa investire nel futuro della collettività”

“Prende il via un nuovo anno scolastico e intendo rivolgere il mio augurio alla comunità educante di Agnone. La scuola ricopre un ruolo fondamentale non solo nella formazione delle giovani generazioni, ma anche nello sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. Investire nell’istruzione significa investire nel futuro della collettività”.

Sono le parole del primo cittadino di Agnone, Daniele Saia appena suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. Questa mattina, il sindaco è intervenuto nell’aula a pian terreno del Liceo Scientifico per salutare gli studenti e in particolare dare il benvenuto ai bambini della prima elementare.

“Desidero ringraziare la dirigente Tonina Camperchioli per il prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Giuselle Nicola D’Agnillo’ – ha detto Saia – Con la sua pensione si chiude un capitolo importante, ma sono certo che saprà lasciare un’eredità improntata alla passione educativa. Allo stesso tempo – ha aggiunto – porgo il benvenuto alla nuova dirigente Maria Rosaria Vecchiarelli, a cui auguro un proficuo operato, con la collaborazione di tutto il corpo docente e l’apparato organizzativo. Come amministrazione saremo sempre pronti a tendere la mano all’istituzione scolastica e a dare il nostro contributo. E’ fissato per la fine dell’anno il termine dei lavori di adeguamento del polo scolastico di Maiella (primaria e infanzia, ndr). Si tratta di opere iniziate in estate per garantire una struttura adeguata agli standard di sicurezza per i nostri ragazzi”.

Infine, Saia ha concluso: “Ai nostri studenti l’invito a impegnarsi con entusiasmo in questo nuovo anno che inizia oggi: non sarà un percorso esente da sfide ma sono sicuro che, con la guida e il dialogo dei docenti e con il sostegno delle vostre famiglie, riuscirete ad affrontare anche le fasi di difficoltà. Cogliete le grandi opportunità formative che vi verranno offerte con passione e speranza per il vostro futuro. Tra i banchi di scuola si coltivano passioni, scoprono talenti nascosti, stringono amicizie che durano nel tempo. Buon anno scolastico a voi e a tutta la comunità agnonese”.