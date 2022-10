Pro Vita Famiglia: «Buon lavoro al Presidente Fontana, sia sempre garante dei princìpi non negoziabili»

«Il nuovo presidente della Camera dei Deputati non poteva essere persona più vicina alle nostre battaglie culturali e politiche. Insieme a Lorenzo Fontana, già Ministro per la Famiglia e le Disabilità, abbiamo organizzato il Congresso Mondiale della Famiglia nel 2019 a Verona. Ha sempre dimostrato affidabilità e competenza, avendo a cuore i princìpi non negoziabili della vita, della famiglia, della libertà educativa e della tutela della disabilità. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente, incoraggiandolo a garantire e dare rilievo istituzionale alla promozione del bene comune anche nel suo nuovo, alto incarico», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.

