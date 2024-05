PROSKILLS4FUTURE, formazione gratuita e benefit per i partecipanti. Destinatari i giovani dell’alto Molise

Due percorsi formativi, uno per l’autoimprenditorialità e l’altro con esperienza in azienda, non soltanto gratuiti, ma che addirittura prevedono un benefit di seicento euro rilasciato a ciascun partecipante. E’ la straordinaria occasione di formazione offerta dal Comune di Agnone e dall’Ambito Territoriale Sociale in riferimento al progetto “PROSKILLS4FUTURE – Costruiamo competenze per l’occupabilità e l’imprenditorialità dei giovani”. Il Comune di Agnone, infatti, risulta essere tra i soggetti ammessi al percorso di formazione e di accompagnamento pensato da Anci e dal Dipartimento per le politiche giovanili e dedicato ai cosiddetti “Neet”, acronimo inglese derivante dall’espressione “Not in Employment, Education or Training” che sta ad indicare i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione.

Le parole d’ordine sono emersione e riattivazione dei giovani Neet. Proprio per consentire a questa fascia di popolazione di tutto l’Alto Molise di crescere dal punto di vista delle competenze e di acquisire gli strumenti per una ipotetica e auspicabile autoimprenditorialità, gli uffici preposti dell’Ambito territoriale sociale hanno riaperto i termini della selezione.

«Con precisa indicazione che tutte le domande già presentate prima di questa riapertura dei termini sono considerate valide e non richiedono ulteriori azioni da parte dei candidati» sottolineano dal Comune. Il progetto “PROSKILLS4FUTURE” si propone di intercettare il fenomeno Neet attraverso una mappatura del territorio; sviluppare servizi volti all’orientamento e alla valorizzazione personale e professionale e alla nascita di imprese giovanili; coinvolgere e attivare giovani Neet in percorsi formativi, esperienze lavorative e creazione di impresa sul territorio dell’Alto Molise. Le attività di orientamento e formative saranno erogate in modalità blended, quindi in aula più formazione a distanza. La sede delle attività orientative e formative in presenza sarà la sala conferenze di Palazzo Bonanni, ad Agnone, salita Martisciano. “PROSKILLS4FUTURE” si rivolge a venti giovani Neet, disoccupati e inoccupati che non frequentano al momento corsi di istruzione o formazione, di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti nel Comune di Agnone e nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone: Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi, in via prioritaria con titolo di studio basso e/o debole. Dieci giovani saranno accolti nell’ambito del progetto “Autoimprenditorialità”, altri dieci per l’attività “Esperienza formativa in azienda”.

La buona notizia è che la partecipazione alle attività previste è gratuita. Ma non solo, perché sono previste anche delle premialità: seicento euro per una frequenza effettiva pari almeno all’80 per cento del monte ore del previsto percorso formativo; mille e duecento euro in presenza di avvio dell’attività imprenditoriale o lavoro autonomo. Ancora seicento euro per i partecipanti ad “Esperienza formativa in azienda”, sempre a condizione di una frequenza effettiva pari almeno all’80 per cento del monte ore in azienda. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 3 giugno presso l’ufficio Protocollo del Comune di Agnone.

Tutte le informazioni e le richieste di chiarimento potranno essere soddisfatte contattando l’ufficio Politiche sociali del Comune di Agnone, ai numeri 0865.723216 – 0865.723207, oppure gli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale al numero 0865.77369.