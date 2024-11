Prostata, il professor Ferrara al circolo San Pio: “Medicina preventiva, vero risparmio per la salute pubblica” (video)

“Prostata, questa sconosciuta” è stato il tema dell’incontro tenutosi presso il Circolo San Pio, a cura del professor Vincenzo Ferrara, nativo di Agnone, già direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi (Ancona) e docente presso l’Università La Sapienza di Roma. Durante l’evento, il primario in pensione ha illustrato in modo dettagliato e comprensibile il ruolo della prostata, i principali rischi connessi a questo organo e gli interventi chirurgici curativi.

Ferrara ha posto particolare enfasi sulla prevenzione, rivolgendo un appello soprattutto agli uomini nella fascia d’età 45-50 anni affinché effettuino i primi controlli periodici, invitando però a non sovraccaricare le strutture sanitarie pubbliche, già afflitte da lunghe liste d’attesa. La serata, seguita da un pubblico numeroso, è stata un successo, grazie anche agli sforzi del direttivo del Circolo San Pio, che da tempo organizza incontri di grande rilevanza sociale e sanitaria. Tuttavia, è emerso un dato preoccupante: i partecipanti erano in gran parte persone in età avanzata, probabilmente già interessate agli aspetti curativi, mentre i giovani e gli adulti nella fascia di rischio più alta continuano a ignorare l’importanza della prevenzione.

Dati e riflessioni – Secondo i dati dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, in Italia il tumore della prostata èil secondo più diagnosticato negli uomini, con oltre 37.000 nuovi casi ogni anno. Inoltre, si stima che circa il 90% dei tumori prostatici potrebbe essere curato con successo se diagnosticato precocemente. Tuttavia, la prevenzione non si limita alla diagnosi precoce, ma include anche l’adozione di stili di vita sani. Il Ministero della Salute sottolinea che solo il 30% degli uomini tra i 45 e i 50 anni si sottopone a controlli urologici regolari, nonostante l’aumento del rischio con l’età. La mancanza di prevenzione porta a diagnosi tardive, che richiedono trattamenti più invasivi e costosi.

Prevenzione uguale risparmio per sistema sanitario – Ignorare la prevenzione non è solo un rischio per la salute individuale, ma comporta anche un significativo aumento dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Il trattamento di un tumore alla prostata avanzato può arrivare a costare oltre 30.000 euro per paziente, considerando interventi chirurgici, radioterapie e farmaci oncologici. Al contrario, investire in campagne di prevenzione e diagnosi precoce comporta spese decisamente più contenute e risultati migliori per la salute pubblica.Promuovere uno stile di vita sano, basato su un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e la riduzione di fattori di rischio come fumo, alcol e stress, può ridurre del 20-30% il rischio di sviluppare malattie croniche, tra cui quelle urologiche. Questo approccio non solo migliora la qualità della vita, ma consente anche un risparmio significativo, stimato in miliardi di euro l’anno per il sistema sanitario italiano.

Appello alla consapevolezza – Il professor Ferrara ha sottolineato come l’adozione di buone pratiche preventive sia l’unico modo per invertire questa tendenza. La prevenzione, dal latino praeventio (giungere prima), rappresenta un vero investimento per il futuro: curare i sani per evitare che diventino malati, anziché intervenire tardivamente, con costi umani e finanziari molto più alti.La scarsa partecipazione di giovani e adulti a iniziative come quella del Circolo San Pio evidenzia la necessità di intensificare le campagne di sensibilizzazione ma al tempo stesso dispiace registrare l’assenza dei diretti interessati. Educare alla prevenzione significa non solo salvare vite, ma anche garantire la sostenibilità di un sistema sanitario pubblico che non può permettersi di investire solo nella medicina curativa.

Enzo Delli Quadri