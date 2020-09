Prostitute cinesi in centro, una donna in manette

Agli arresti domiciliari una donna cinese per sfruttamento della prostituzione.

A seguito di indagini svolte dai finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli e coordinate dalla procura di Larino, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una donna di etnia cinese, che gestiva, all’interno di un appartamento affittato in pieno centro città, una casa di appuntamenti, nella quale si prostituivano ragazze cinesi.

Le indagini hanno preso l’avvio a seguito della scoperta di annunci su internet in cui veniva pubblicizzato un sito di incontri, con i numeri di telefono da contattare.



Nel corso di alcuni appostamenti, i finanzieri hanno osservato che il locale, aperto fino a tarda notte, era frequentato solo da uomini.

Scattata la denuncia nei confronti della titolare, per il reato di sfruttamento della prostituzione, nonché a seguito delle conferme investigative del caso, l’autorità giudiziaria frentana emetteva ordinanza di custodia cautelare.

Il contrasto alle illecite attività ed i conseguenti risvolti conomico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei relativi proventi maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali, si conferma obiettivo della mission istituzionale della Guardia di Finanza, in stretto coordinamento con la competente autorità giudiziaria procedente.