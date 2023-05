Protezione civile Agnone: volontari in partenza per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna

Questa mattina hanno preso parte alla esercitazione interforze sul territorio di Carovilli, la simulazione di un soccorso in galleria, inserita nel contesto delle attività di aggiornamento sull’utilizzo di strumenti e sistemi avanzati di comunicazione in emergenza. L’attività, promossa dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, è stata messa a punto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia, con il coordinamento della Prefettura di Isernia, ha visto la partecipazione attiva dei volontari del nucleo di Protezione civile di Agnone, coordinati da Mario Petrecca.

Lo stesso Petrecca, inoltre, annuncia che «una squadra di volontari del nucleo di Protezione civile di Agnone, unica per il Molise, partirà per le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna nella giornata di sabato».

«Cinque unità, con due mezzi pick up, uno dei quali allestito con un carrello munito di idrovora in grado di aspirare mille e seicento litri al minuto. – spiega Petrecca – La destinazione è Faenza, dove i volontari saranno alloggiati presso una struttura allestita presso il palasport. La squadra di Agnone, composta anche da tre giovani alla loro prima esperienza operativa, rimarrà attiva sul posto, per una settimana intera, ma abbiamo già dato disponibilità per altri sette giorni in modo da poter dare il cambio ad altre aliquote impegnate in quegli scenari di crisi».