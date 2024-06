Provincia di Isernia, Saia assegna le deleghe. Tra i destinatari: Sacco, Falcione, Dall’Olio e Paglione

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia ha assegnato le deleghe ai consiglieri eletti durante l’ultima tornata di secondo livello. A Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano e coordinatore provinciale di Forza Italia, le deleghe a Viabilità e Personale; a Linda Dall’Olio vicina al governatore Francesco Roberti (Fi), Edilizia scolastica di Venafro e Isernia, Polizia provinciale e venatoria; a Giuseppe Centracchio, consigliere comunale di Rocchetta al Volturno, Ambiente, Rapporti con il Pnalm e Sport; a Claudio Falcione la Biblioteca provinciale, Emergenza ambientale a Venafro e i Rapporti con le istituzioni per le attività del completamento della Fresilia. Ed ancora, al sindaco di Capracotta, Candido Paglione del Pd le deleghe in merito a Edilizia scolastica dell’alto Molise, Piano Neve e Trasporti, Società partecipate e Patrimonio. A Sara Ferri, consigliere di maggioranza del Comune di Isernia Turismo, Cultura, Politiche sociali e giovanili. Infine, ma non da ultimo, Franco Marcovecchio, consigliere comunale ad Agnone, si occuperà di Efficientamento energetico, Formazione professionale e fondovalle Fresilia.

