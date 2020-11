Quarantene violate e cenette tra amici, il sindaco minaccia sanzioni

Violazioni delle quarantene, cene e festeggiamenti in occasione di Halloween e i casi Covid aumentano. Lo denuncia pubblicamente il sindaco di Carovilli, Antonio Conti, minacciando provvedimenti drastici i suoi concittadini.



«Pare che, contravvenendo ai dettati dell’ultimo Dpcm vigente, non poche sono state le cene e i banchetti tra amici in occasione della festa di Halloween in private abitazioni. – spiega il primo cittadino – Inoltre di frequente, in piazza e dinanzi alla scuola stazionano gruppi di persone, giovani e meno giovani, spesso senza i dispositivi di protezione. Si hanno, inoltre, notizie che non tutte le persone poste in quarantena rispettino il provvedimento che impone loro l’obbligo di non uscire dalle proprie abitazioni. – prosegue il sindaco, raccogliendo evidentemente i racconti di alcuni delatori del posto – Invito tutti, ancora una volta, a limitare i proprio spostamenti solo per necessità impellenti». Una lavata di testa, insomma, quella del sindaco Conti, che condanna fortemente i comportamenti irresponsabili dei suoi concittadini. Intanto, con una ordinanza, il primo cittadino ha disposto la sospensione del mercato settimanale del giovedì almeno fino al prossimo 3 dicembre, «in quanto area aperta al pubblico con difficoltà di assicurare adeguatamente il rispetto continuo della distanza interpersonale di un metro tra gli acquirenti, implementando le occasioni di contatto e di avvicinamento delle persone». Con la stessa ordinanza sindacale Conti ha vietato l’ingresso sul territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti dagli altri centri del territorio.