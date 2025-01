Quattro libri al bar, partono gli aperitivi culturali del Centro studi Alto Molise al “Caffè letterario”

“Considerate la vostra semenza fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza“. La celeberrima esortazione di Dante Alighieri, padre della lingua italiana, tratta dal XXVI canto dell’Inferno è divenuto il motto ispiratore dell’associazione culturale agnonese Centro studi Alto Molise Luigi Gamberale. Ulisse, con quella esortazione, persuade i fidati compagni a proseguire il viaggio verso l’ignoto, oltrepassando i limiti del divino al tempo rappresentato dalle colonne d’Ercole.

Per varcare, anche ai nostri giorni, le colonne dell’ignoranza e di una vita da bruti non esiste altro strumento che la cultura e la lettura. I libri, infatti, rappresentano il prodotto principe legato e derivato dalle più alte qualità dell’uomo, l’ingegno e il pensiero critico appunto, quelle prerogative insite nella sua natura e che lo distingue dalle bestie. Tutta questa colta premessa solo per introdurre l’interessante e per certi versi rivoluzionaria iniziativa del centro studi dal titolo “Quattro libri al bar“.

Da oggi pomeriggio, ogni ultimo giovedì del mese, presso il “Caffè letterario” di Agnone”, intorno alle ore 18, si terranno dei reading con annesso aperitivo. «Che stai leggendo? Prendi il tuo libro e condividi letture ed emozioni» si legge nell’accattivante locandina che lancia la serie di eventi culturali. L’idea è semplice: si va al “Caffè letterario” e tra un aperitivo e una chiacchiera in amicizia si condivide la propria passione per la lettura, trasmettendo emozioni e visioni, quelle che anche nell’era dei social solo i libri possono riuscire ad alimentare. Una iniziativa tesa a sviluppare e diffondere il piacere della lettura e la sua condivisione.