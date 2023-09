Quote rosa in giunta disattese, sette sindaci dell’Alto Molise fanno finta di niente

Se si tratti di misoginia conclamata da parte dei sindaci altomolisani o di scarso interesse da parte delle donne per la politica locale e l’amministrazione della cosa pubblica non è stato ancora accertato. Analisi da sociologi forse o antropologi, mentre da giornalisti più umilmente riscontriamo e registriamo che sono diverse le giunte comunali dell’Alto Molise che non assicurano una paritetica rappresentanza di genere in seno all’esecutivo e che quindi violano la legge e le disposizioni in materia, esattamente come fa Errico Borrelli a Belmonte del Sannio.

Il sindaco Borrelli con la prefetta Tancredi

Vediamo più nel dettaglio cosa accade in Alto Molise, dove spesso è difficile trovare i candidati per fare una lista, figuriamoci delle donne interessate a “perdere tempo” dentro il Municipio. A Vastogirardi, il sindaco Luigi Rosato, a dispetto del nome, non ha rispettato le cosiddette quote rosa ed ha infatti elevato al rango di vicesindaco Remo Scocchera e a quello di assessore Domenicantonio Di Benedetto. Giunta “maschia” dunque per Vastogirardi, ma il Comune amministrato da Rosato è in buona compagnia per quanto riguarda il mancato rispetto delle quote rosa.

Il sindaco Luigino Rosato con la prefetta di Isernia, Franca Tancredi

A Pietrabbondante , ad esempio, il geometra Antonio Di Pasquo viene supportato nell’azione amministrativa dal vice Franco Ciarlone e dall’assessore Claudino Casciano, altri due maschi altomolisani dunque. Stesso discorso per Castel del Giudice , dove lo storico sindaco Lino Gentile ha nominato Claudio Cenci vice sindaco e assessore Remo Gentile.

Il sindaco di Pietrabbondante, Antonio Di Pasquo

Più attento alla rappresentanza di genere paritaria primo cittadino di Carovilli : Antonio Conti ha scelto come suo vice Simone Nuosci, mentre nel ruolo di assessore al Bilancio c’è Jenny Iacovone, una donna dunque, tra l’altro del settore, perché laureata in Economia e Commercio.

L’amministrazione comunale di Capracotta

Comune decisamente virtuoso, con una sindaco e una vicesindaco donna, quello di Pescopennataro : Carmen Carfagna, che cinge la fascia tricolore, ha nominato suo braccio destro Lucrezia Marchetti, mentre l’ex primo cittadino, Pompilio Sciulli, è l’altro assessore, silurato dopo poco e sostituito con Simone Terreri. Un altro Comune dove invece le quote rosa in Giunta sono state ignorate è quello di Capracotta , lì però non c’è un gruppo di opposizione in Consiglio e dunque nessuno solleverà mai la questione. Dopo le ultime elezioni comunali, infatti, che hanno visto rieletto il sindaco Candido Paglione, lo stesso ha nominato un esecutivo composto da soli “maschietti”: Pasquale Di Nucci vicesindaco e Pierino Di Tella assessore.

La sindaca Simona De Caprio

A San Pietro Avellana il problema non si pone affatto, perché ha una sindaca, Simona De Caprio, e la sua presenza basta e avanza a rappresentare il genere femminile nell’esecutivo. La stessa ha poi nominato in giunta il vicesindaco Peppino Carlini e l’assessore Antonio Colaianni. Stesso discorso per Sant’Angelo del Pesco , dove una donna cinge la fascia tricolore: Nunziatina Nucci è la sindaca, coadiuvata dagli assessori Pasquale D’Abruzzo e Vincenzo Lombardozzi. E le quote rosa vengono rispettate a Castelverrino , il più piccolo tra i Comuni dell’Alto Molise. Il giovane sindaco Christian Pannunzio, infatti, si avvale della collaborazione di Gino Meccia, ma anche dell’assessore Pasqualina Ricci.

Il sindaco di Poggio Sannita, Pino Orlando

A Poggio Sannita la quota rosa è rispettata: l’assessore Lucietta Amicone ne è la dimostrazione pratica, affiancando nell’azione amministrativa il sindaco Giuseppe Orlando e l’assessore Tonino Amicone. Anche se forse in pochi lo sanno, dell’Alto Molise fa parte anche il Comune di Roccasicura , guidato dal sindaco Fabio Milano e da altri due assessori maschietti, Mario Capretta e Alessio Lombardi. Niente parità di genere dunque. Neanche a Pescolanciano , la “porta” dell’Alto Molise, le quote rosa sono riuscite ad entrare in giunta, perché il sindaco Manolo Sacco è coadiuvato nella sua azione amministrativa da Gianfranco Caldararo e da Antonio Padula.

Il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco

Decisamente meglio a Chiauci, dove l’assessore Genny Sciarra assicura la rappresentanza della parità di genere nell’esecutivo composto dal sindaco Antonio Sferra e dal vicesindaco Marco Di Pilla. Stesso discorso per il Comune di Forlì del Sannio dove il sindaco Sergio Lerza è aiutato ad amministrare dal vicesindaco Antonio Calabrese e dalla assessore Loredana Amicone. Anche Rionero Sannitico si è adeguato al rispetto delle quote rosa: sindaco Palmerino D’Amico, vicesindaca Elvira Di Geronimo e assessore Gianni Ferrante.

Due assessore per l’amministrazione di Agnone guidata da Daniele Saia

Ad Agnone , ovviamente, le pari opportunità sono assicurate, con il sindaco Daniele Saia che si avvale, oltre ai maschietti in giunta, anche della collaborazione delle assessore Enrica Sciullo e Amalia Gennarelli. Riassumendo, su sedici Comuni considerati sul territorio dell’Alto Molise, in nove di essi la parità di genere negli organi esecutivi è assicurata, mentre negli altri sette i sindaci continuano a far finta che le quote rosa siano solo una possibilità o un vezzo e non invece, come ribadito anche dal Tar Molise, un obbligo di legge .

Francesco Bottone