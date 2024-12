Raccolta funghi, grande partecipazione per il corso di micologia tenuto da Gabriele Amicarelli

Simboleggiano la nascita, la rinascita e la trasformazione. Utilizzati da millenni dall’umanità non solo come cibo, ma anche come medicamento e addirittura come sostanze allucinogene, dagli sciamani, per favorire la trance estatica e connettersi con gli spiriti e le divinità. I funghi sono una peculiare e multiforme espressione della natura e della sua forza generatrice, poiché crescono in ambienti umidi e oscuri, apparentemente inospitali, e sono in grado di resistere a condizioni difficili e di trasformarsi in qualcosa di bello e prezioso, nonché succulento e prelibato.

Un dono della natura che però va conosciuto, per evitare intossicazioni alimentari e problemi di salute, vista la grande varietà di funghi che il bosco offre, alcuni dei quali sono appunto tossici o velenosi. E proprio un’operazione di conoscenza e consapevolezza è quella avviata, in queste sere pre invernali, in Agnone.

Sala gremita, infatti giovedì, presso il circolo culturale San Pio di Agnone, in occasione della prima lezione del corso di micologia propedeutico al conseguimento del patentino autorizzativo alla raccolta funghi. Appena maggiorenni, giovani, adulti, fino agli anziani, una folta rappresentanza di donne, hanno seguito davvero in tanti, oltre cinquanta le presenze, la lezione introduttiva tenuta dal dottore Gabriele Amicarelli, esperto micologo, nonché medico, e responsabile dell’ispettorato micologico dell’Asrem per l’Alto Molise.

Un successo di pubblico, probabilmente ogni più rosea aspettativa, che sottolinea ancora una volta l’attrazione esercitata dalla natura e dal bosco nei confronti della specie umana. Una sorta di richiamo della foresta, perché in fondo è lì che siamo nati ed è sempre e solo lì che possiamo sentirci realmente a casa. «Un’opera coscienziosa e attenta del direttivo del circolo, ha consentito la predisposizione di un locale idoneo, per tecnologia e articolazioni varie, alla gestione del corso» spiegano dal sodalizio culturale agnonese e in particolare Enzo Delli Quadri.

Alla prima lezione di giovedì sera, e a quella di ieri, seguiranno gli altri appuntamenti fissati nel seguente calendario: 10, 12, 17, 19 e 20 dicembre; in occasione dell’ultima lezione si terrà anche l’esame finale. ale. Come noto il corso è tenuto dal dr. Gabriele Amicarelli, esperto micologo, responsabile dell’ispettorato micologico dell’ASrem dell’Alto Molise.