Rapina ad una anziana: coppia senza fissa dimora in manette

Erano stati identificati e denunciati con una indagine lampo dei carabinieri della stazione di Francavilla al mare, i due giovani autori dello scippo di due settimane fa avvenuto in pieno giorno, vittima una 84enne del posto durante il breve tragitto da casa al parrucchiere.

Si era vista spuntare all’improvviso una ragazza che, dopo averle puntato qualcosa di appuntito, le aveva strappato la borsa di dosso, dileguandosi a bordo di un’autovettura bianca guidata da un complice.

Ieri la Dott.ssa Marika Ponziani della Procura ed il G.I.P. Dott. Luca De Ninis del Tribunale di Chieti hanno ordinato l’arresto di un 32enne di Cepagatti ed una 37enne di Pescara per rapina in concorso e lesioni personali, aggravati dalla recidiva nell’arco temporale dei cinque anni: per questo i militari hanno immediatamente attivato le ricerche dei due, cosa affatto semplice dato che i giovani sono senza fissa dimora. Gli investigatori quindi hanno individuato la loro posizione attraverso i cellulari.

I militari passano due giorni, senza sosta, a battere a tappeto la zona individuata e, nella serata di ieri, trovano i due giovani mentre passeggiano mano nella mano in una via del centro di Pescara. Scattano immediatamente le manette per entrambi e naturalmente, anche la perquisizione del domicilio di fortuna trovato dopo lo scippo. Qui i militari trovano siringhe usate, una dose di hashish e tre paia di occhiali acquistati qualche giorno prima, a dire della ragazza, con una carta di credito rubata, dando ulteriori spunti per le indagini. La serata per i due è terminata nelle carceri di Chieti e Vasto.