Rapina con una pistola scaccia-cani, due minori del Chietino denunciati dai Carabinieri

Non si ferma il lavoro dell’Arma di Lanciano. Pochi giorni fa la serrata attività investigativa posta in essere dal personale dell’aliquota operativa del Norm della compagnia ha permesso l’individuazione di due minori di anni 16 che, in concorso tra loro e con l’utilizzo di una pistola scaccia cane, si erano resi artefici dapprima di una tentata rapina presso un esercizio commerciale del centro cittadino, poi a riprovare con una seconda rapina in un altro esercizio commerciale. In quest’ultimo caso riuscivano, sempre sotto la minaccia della pistola scaccia cane, a farsi consegnare l’incasso e darsi immediatamente a precipitosa fuga a piedi per le vie della città. Le successive indagini portate a compimento a mezzo di informazioni, visione di immagini e riscontri effettuati, permette vano così la identificazione dei due minori i quali venivano denunciati in stato di libertà alla competente Procura della repubblica dei minori de L’Aquila.

