Razionalizzazione Arma: nuova sede per la stazione Carabinieri Forestale di Chieti

Nell’ottica dell’ampia manovra di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sta attuando sull’intero territorio nazionale, il presidio dell’organizzazione forestale di Chieti, ha trovato una nuova collocazione presso la caserma della compagnia Carabinieri territoriale sita a Chieti Scalo in via G. Ricciardi, 1. Un grande salto di qualità dal punto di vista logistico per i Carabinieri forestali, che potranno disporre di locali ampi, luminosi e “rinnovati” proprio per l’occasione.

La movimentazione della Stazione dipendente dal Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti è anche frutto di proficui rapporti relazionali e di collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri: un ulteriore passo a dimostrazione di come si stia rafforzando la sinergia fra le due componenti dell’Arma, Territoriale e Forestale, che operano quotidianamente, se pur con specificità differenti, a servizio della collettività e dell’ambiente.

Correlati