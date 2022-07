Reaction light: al “Civitelle” di Agnone la nuova frontiera nell’allenamento grazie al Camp Tif

Tra i segreti del successo del “Camp Tif” sicuramente la comprovata bravura dell’ideatore, mister Pietro Donadio, e del suo staff tecnico, ma anche l’impiego di tecnologie avanzate come il sistema “Reaction Light“, novità assoluta al “Civitelle” di Agnone, che secondo gli addetti ai lavori rappresenta «la nuova frontiera nell’allenamento».

Mister Daniele Pietripaoli spiega alle telecamere dell’Eco il funzionamento del dispositivo luminoso

Si tratta di un dispositivo elettronico, gestito da una semplice App sullo smartphone, in grado di emettere impulsi luminosi intermittenti, utilizzati dallo staff di mister Donadio per «allenare e stimolare la reattività dei ragazzi, abbinata alla componente tecnica», come spiega mister Daniele Pietripaoli alle telecamere dell’Eco.