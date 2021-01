Recuperi serie D, la Recanatese rifila quattro sberle all’Agnonese

Come da pronostico la Recanatese passa agevolmente al ‘Civitelle’. Nel recupero della settima giornata di campionato, i leopardiani rifilano quattro reti all’Olympia Agnonese che regge poco più di venti minuti l’impatto con gli avversari. La rete del vantaggio dei marchigiani arriva al 22’ ad opera di Curzi. Il raddoppio viene firmato dal bomber Pera (31’), mentre, a chiudere i giochi nella ripresa, ci pensano Scognamiglio (58’) e Piccioni (65’). Per i granata, penultimi in classifica e ancora a secco di vittorie, è questo il primo dei cinque recuperi da disputare nelle prossime settimane. Negli altri recuperi entrambe vittoriose le molisane. Il Vastogirardi supera in casa 4-1 il Castelfidardo con reti di Guida, Merkaj, Salatino e Mele; il Campobasso ha la meglio in trasferta sull’Albalonga grazie alla doppietta di uno scatenato Candellori. A chiudere il programma il pareggio 1-1 tra Notaresco e Vastese.

Domenica 31 gennaio in programma il prossimo turno che vedrà l’Agnonese di scena a Fiuggi, il Vastogirardi incontrare tra le mura amiche il Notaresco e il Campobasso recarsi sul rettangolo del Porto Sant’Elpidio.