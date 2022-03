Reddito di cittadinanza senza averne diritto, denunciato dai Carabinieri di Schiavi

Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza. Scoperto dai carabinieri di Schiavi di Abruzzo un 38enne pakistano, che nel 2018 era domiciliato presso un hotel di frazione Taverna, quale rifugiato.

L’uomo, attestando falsamente nella dichiarazione sostitutiva unica, di avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, aveva chiesto ed ottenuto il beneficio del “reddito di cittadinanza” per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021 riuscendo a farsi accreditare un illecito profitto di circa €.3.388. In seguito agli accertamenti esperiti dai Carabinieri al comando del maresciallo Walter Scampamorte sono venute a galla le irregolarità.

Il cittadino pakistano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Vasto e contestualmente è stata informata la Direzione Provinciale dell’I.n.p.s. di Chieti per la revoca del beneficio e il recupero delle somme percepite.