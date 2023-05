Regionali: presentata la lista del M5S, Conte in collegamento da Roma lancia la sfida al centrodestra: “Vinceremo”

Il Movimento 5 Stelle si presenta alle elezioni regionali del Molise accanto al candidato presidente Roberto Gravina con la passione di sempre e con rinnovata convinzione. È una convinzione supportata dall’esperienza maturata in questi anni. Tanti di coloro che cinque o dieci anni fa erano attivisti, oggi sono amministratori locali, sono assessori, consiglieri comunali e regionali con le capacità e le conoscenze indispensabili per guidare una Regione.

Questa mattina, a Campobasso, la squadra del M5S è stata presentata ufficialmente nei locali di Ares. Durante l’evento è intervenuto in collegamento da Roma, il presidente Giuseppe Conte che ha promesso di arrivare in Molise quanto prima a sostegno della coalizione di centrosinistra.

“La squadra M5S che si candida a guidare il Molise insieme a Gravina – ha detto il coordinatore regionale, Antonio Federico – è composta da donne e uomini con professionalità varie, storie diverse che guardano allo stesso orizzonte: l’impegno esclusivo per il bene comune. Sono persone che comprendono le difficoltà e le necessità dei Comuni, che conoscono la realtà all’interno degli ospedali, che vivono il mondo della scuola o della cultura in generale, del turismo e dello sport, persone che ogni giorno promuovono l’inclusività, che difendono diritti civili e anche sociali. Sono professionisti che si confrontano con le imprese, giovani che conoscono la difficoltà di acquistare una casa, di pagarsi gli studi o di aprire una start up, sono madri e padri di famiglia”.

Con loro e con Roberto Gravina il Movimento – ha aggiunto Federico – continua ad evolversi mantenendo le proprie peculiarità. I nostri candidati e le nostre candidate continuano ancora oggi a mostrare e dimostrare mani libere, non legate agli interessi di potere, distanti da qualsiasi tipo di condizionamento o conflitto d’interesse. È questa la forza che rende il Movimento 5 Stelle fiero e convinto di poter dare un contributo concreto e leale, scevro da interessi personali, ad un progetto di reale rinnovamento per il Molise.

“Qualsiasi tornata elettorale rappresenta una straordinaria opportunità di indirizzare l’operato di un’amministrazione, quindi di influenzare il presente e il futuro di tutti. Mai come questa volta, però, ogni singolo voto fa la differenza perché queste elezioni possono determinare una svolta per la nostra amata regione. Possiamo scegliere di tenere il Molise immobile dov’è ora oppure possiamo decidere di fare la nostra parte e contribuire a quel cambiamento radicale e assolutamente necessario che con noi e con Roberto Gravina è possibile”, ha concluso il coordinatore regionale.