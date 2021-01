Resta schiacciato dalla propria auto, muore un molisano 57enne

(ANSA) – GUGLIONESI, 13 GEN – E’ sceso dall’auto per aprire la sbarra di accesso del suo podere, nella periferia di Guglionesi, ed è stato travolto dalla sua macchina, una Opel Agila. Tragedia nei campi a Guglionesi, dove è morto un uomo di 57 anni.

L’agricoltore sembra non abbia inserito bene il freno a mano della vettura, lasciata all’ingresso della proprietà, su un terreno molto scosceso e, mentre stava aprendo il cancello, è stato investito in pieno. A notarlo riverso sul terreno scosceso, qualche ora dopo, intorno alle 9.30, un vicino di campagna che ha immediatamente allertato i soccorsi ma ormai era troppo tardi. Per il coltivatore non c’è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, i Vigili del Fuoco di Termoli ed i Carabinieri del paese. In base ad un primo riscontro, il cinquantasettenne è deceduto per un trauma cranico e toracico da schiacciamento. La salma, dopo una ispezione sul posto da parte dei militari, è stata restituita alla famiglia per il rito funebre. (ANSA).

