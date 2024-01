Riapre il cinema ad Agnone ed è subito pienone, la città risponde all’appello della Pro loco

Buona la prima. Sala dell’Italo Argentino stracolma per la riapertura del cinema chiuso da circa un anno. Tutte occupate le poltroncine della platea in occasione della proiezione del film ‘C’è ancora un domani’ di Paola Cortellesi andato in scena ieri sera alle ore 21,30. Tra i presenti il sindaco di Agnone, Saia e molti giovani che hanno accolto l’invito di Pro loco e dell’associazione ‘Amici dell’Italo Argentino’ a riempiere la sala. La programmazione riprende oggi, sabato 6 gennaio, con due spettacoli alle 18 e alle 22. ‘C’è ancora un domani’ sarà infine proiettato domenica 7 gennaio (ore 18 – 21,30) e lunedì 8 gennaio (21,30). Leggermente ritoccato il costo del biglietto passato da 5 a 7 euro che vuole essere anche un aiuto per supportare le spese di gestione (luce, gas e pulizia) della struttura, unica presente in tutto il territorio a cavallo tra alto Molise e alto Vastese. Nelle prossime settimane prevista la proiezione di ‘Wish’ di casa Disney, ‘Wonka’ diretto da Paul King e ‘Come può uno scoglio’ di Pio e Amedeo. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere alla Pro loco di Agnone.

