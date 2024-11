Ricettazione, usura ed estorsione: residente del Chietino finisce dietro le sbarre

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Anticrimine del Commissariato di Lanciano hanno tratto in arresto un uomo, residente a Lanciano, destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, per pene concorrenti pari ad anni 9 e mesi 10 di reclusione, per reati di violazione della disciplina del fallimento, ricettazione, usura ed estorsione, commessi nelle province di Teramo, Campobasso e Chieti dal 2006 al 2012. L’uomo è stato recluso nella Casa Circondariale di Lanciano.

