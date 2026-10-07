Richiami elettroacustici per quaglie: denunciati cinque bracconieri, sequestrati fucili e munizioni

In località “Piana di nonna” di Bagnoli del Trigno (IS) e località “Bosco Alifana” di Macchiagodena (IS) i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosolone hanno sequestrato tre richiami elettroacustici per quaglie, cinque fucili e 14 munizioni e…

In località “Piana di nonna” di Bagnoli del Trigno (IS) e località “Bosco Alifana” di Macchiagodena (IS) i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Frosolone hanno sequestrato tre richiami elettroacustici per quaglie, cinque fucili e 14 munizioni e hanno deferito all’Autorità Giudiziaria quattro cacciatori di fuori regione e un cacciatore della provincia di Isernia per esercizio della caccia con mezzi non consentiti.

L’attività si inserisce nella più ampia campagna di controlli di polizia venatoria svolta dal Gruppo Forestale di Isernia in concomitanza con uno dei periodi di maggiore affluenza dei cacciatori, con l’obiettivo di garantire che l’esercizio della caccia si svolga nel rispetto della normativa di settore, dell’ambiente e a protezione della fauna selvatica. I militari hanno controllato documenti, armi, mezzi di caccia e capi abbattuti, intervenendo in diverse aree rurali e boscate particolarmente frequentate.

L’attività di controllo in materia venatoria costituisce da sempre una delle principali missioni istituzionali dei Carabinieri Forestali per la conservazione della natura e delle specie animali, e proseguirà durante tutto il periodo venatorio su tutto il territorio provinciale.