Women in Street Italy: sguardo alla fotografia al femminile con Barbara Di Maio e Francesca Tiboni

Dopo le profonde discussioni sull’Intelligenza Artificiale e sul futuro della fotografia, animate nell’incontro di ieri sera con Padre Paolo Benanti, consulente di Papa Francesco su temi legati all’AI e all’etica tecnologica, Molichrom: oggi volge lo sguardo alla fotografia al femminile con Barbara Di Maio e Francesca Tiboni, fondatrici di Women in Street Italy che vuole contribuire a trasformare il panorama della street photography, promuovendo una narrazione più inclusiva e capace di valorizzare il talento femminile in questo ambito.

“La presenza delle donne nella fotografia – afferma Eolo Perfido, direttore artistico del festival – è stata a lungo marginalizzata per ragioni economiche e sociali, generando un divario significativo rispetto ai loro colleghi uomini. Uno squilibrio che persiste ancora oggi, nonostante le donne costituiscano oltre la metà degli studenti nelle scuole di fotografia, la loro presenza resta minoritaria nelle grandi mostre, nelle pubblicazioni editoriali e nel mercato artistico”.

Dopo la foto passeggiata per le strade del capoluogo regionale (appuntamento ore 10 presso il Palazzo Gil) con le due protagoniste della giornata e gli associati al Photowalk, alle ore 18,30 nella sala esposizioni in Via Gorizia, avrà inizio il talk sul tema “Uno sguardo femminile sulla street photography: Women in Street Italy”, un’occasione per esplorare la nascita di una comunità globale che ha iniziato a ritagliarsi uno spazio crescente, grazie a iniziative e comunità specifiche, grazie a progetti come Women in Street e Women Street Photographers, per affrontare le sfide ancora aperte e comprendere come queste reti stiano ridefinendo il concetto di inclusività nel mondo della fotografia contemporanea, offrendo loro visibilità e supporto.

Si concludono in serata, invece, le attività del workshop di Andrea Boccalini “Dal ritratto al ritratto ambientato” che ha impegnato fotografi giunti da tutta Italia per approfondire la fotografia ritrattistica con una grande autore che ha collaborato con il New York Times, New York Post, Repubblica, Jazztimes, Downbeat, Rolling Stones, Musica Jazz e molte altre.

LE MOSTRE – FINO AL 16 FEBBRAIO

ALESSIO ROMENZI L’Ultimo Ballo Vite sospese al tempo della guerra

VERSO CASA collettiva di fotografi iscritti alle associazioni partner di Molichrom:

Sala esposizioni PALAZZO GIL Via Gorizia Campobasso

da martedì a giovedì | 17–20

da venerdì a domenica | 10–13 e 17–20

Giorno di Chiusura: lunedì

Ingresso 7 euro

info/bio/programma: www.molichrom.com