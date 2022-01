Rientro a scuola in sicurezza, domani lo screening a Castiglione Messer Marino

Screening scolastico prima del rientro dopo le vacanze. L’istituto scolastico di Castiglione Messer Marino ha proposto una sessione di screening per il giorno 5 gennaio dalle ore 14,30 presso la palestra interna. Gli alunni possono sottoporsi, su base volontaria, muniti di autorizzazione firmata da entrambi i genitori, allo screening che sarà effettuato da personale medico e infermieristico. Gli alunni prenotati per la vaccinazione in programma per il giorno 7 gennaio possono effettuare il tampone domani oppure presentarsi il giorno della vaccinazione ma comunque con un tampone negativo effettuato in autonomia e in corso di validità.

