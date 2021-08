Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, denunciato e sequestrata la Lamborghini

Nella notte tra sabato e domenica scorsi la compagnia dei carabinieri di Ortona in collaborazione con quella di Lanciano ha svolto un articolato servizio di prevenzione degli incidenti stradali causati da conducenti in stato di ebbrezza ovvero sotto l’effetto di stupefacenti in particolare attorno ai locali cittadini di Ortona e della marina di Fossacesia, che ha visto impegnati numerosi equipaggi delle stazioni con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile delle due compagnie.

Significativi i risultati in termini di prevenzione con decine di auto e relativi conducenti monitorati, ma al pari importanti i risvolti in termini repressivi con sei giovani sanzionati per guida in stato di ebbrezza ed altri due per possesso per uso personale di cocaina e marijuana. In particolare a Fossacesia Marina un 25enne romano già noto alla giustizia per diversi precedenti è stato fermato alla guida di una fiammante Lamborghini Huracan biposto, ma che occupava insieme ad altri due coetanei. Alla richiesta dei carabinieri di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico a mezzo di etilometro, il giovane conducente si è rifiutato ed oltre ad essere stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano, la costosissima fuoriserie di sua proprietà è stata sequestrata ai fini della confisca.