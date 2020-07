Rifiuta l’alcoltest e minaccia gli agenti, abruzzese in manette

In serata i Carabinieri della Stazione di Villetta Barrea coadiuvati da quelli della confinante Stazione di Pescasseroli e dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Castel di Sangro, nel corso di mirati servizi di controllo della circolazione stradale, traevano in arresto un cittadino italiano di anni 35 residente nella zona, perché responsabile di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’influenza dell’alcool e di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane automobilista nel corso del controllo palesava sin da subito evidenti sintomi derivanti dall’assunzione di alcool tanto da barcollare e non riuscire a rimanere fermo. All’invito dei militari operanti a sottoporsi ai previsti accertamenti, dapprima li minacciava e successivamente intraprendeva una fuga a piedi dileguandosi nelle campagne circostanti. Le immediate ricerche consentivano di rintracciarlo nel vicino comune di Opi. L’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.